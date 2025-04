Elkann ribalta la Juve | ultimatum a Giuntoli

Juventus nell'ultima puntata di TiAmoCalciomercato, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Col nostro Riccardo Meloni abbiamo approfondito lo spinoso tema Giuntoli. Resta o lo mandano via? Fa la stessa fine di Thiago Motta, pagando a caro prezzo la stagione disastrosa dei bianconeri?Abbiamo provato a dare una risposta più convincente ed esaustiva possibile. Ma anche la più verosimile ad oggi, poi si sa che nel calcio tutto può cambiare da un giorno all'altro. Come ha scritto e detto Riccardo Meloni, se tornassimo indietro all'ultima estate, ecco che ci ritroveremmo un Cristiano Giuntoli esaltato se non osannato da tutti. Sia per la scelta dell'allenatore, Motta appunto, sia per il mercato messo in atto nella passata finestra estiva.

