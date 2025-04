Cityrumors.it - Dazi, l’annuncio di Trump dà speranza al mondo

Il presidente americano ha preso una decisione che ha dato un sospiro di sollievo a tanti paesi che stavano andando in crisiUn passo indietro. Una decisione che rimette un po’ tutto in discussione, ma solo per un po’. Già per 90 giorni, il tycoon ha deciso di stoppare la situazione legata ai. Non si sa se per strategia o per trovare una trattativa migliore con gli altri paesi che stavano un po’ soffrendo.didàal(Ansa Foto) Cityrumors.itLe parole del primo pomeriggio di Donaldnon avevano fatto presagire il meglio, vista la situazione, come la frase relativa al “baciare il suo di dietro vista la situazione“, ma alla fine la decisione del presidente americano Donalddi sospendere ireciproci per 90 giorni fa tirare un sospiro di sollievo a tanti governi, ma non alla Cina che invece non rientra in questa pausa.