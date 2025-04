Arthur Juve ci sono possibilità di permanenza al Girona ma… Svelate le due condizioni necessarie | ultime

Arthur Juve, ci sono possibilità di permanenza al Girona: tutti i dettagli sul futuro del centrocampista

Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini a Radio Bianconera, ci sarebbero possibilità per una permanenza di Arthur al Girona dopo il prestito dalla Juve.

PAROLE – «Arthur servirebbe un passo del giocatore verso il Girona con una decurtazione dell'ingaggio. Il brasiliano è in prestito secco in Spagna ma da quello che so lui lì si è trovato bene, per cui con un sacrificio da parte sua potrebbe anche rimanere in Liga».

