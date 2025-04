Wall Street chiude in rally DJ +787% Nasdaq +1216% record dal 2001

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 9 apr. (askanews) –mette segno un aseduta da. Dopo quattro sessioni di alta tensione, tra crolli e volatilità innescati dai dazi commerciali, l’ultima svolta del presidente Usa Donald Trump a scatenato l’euforia dei mercati. La casa Bianca ha deciso di sospendere per tre mesi i tassi “reciproci” a favore dei paesi (oltre 75) che ad oggi non hanno varato rappresaglie. Il Dow Jonescon un più 7,87%, miglior risultato dal 2020, l’S&P 500 al più 9,52%,dal 2008 e ilcon un più 12,16%, il rialzo più forte dal, secondo Cnbc. Nel frattempo si è drasticamente calmierato il segmento dei titoli di Stato, dopo che un’asta di Treasuries si è svolta senza particolari problemi. In serata i rialzi dei rendimenti sulla scadenza decennale si riducono a 5 punti base, al 4,31%, laddove in precedenza i tassi avevano superato il 4,5%.