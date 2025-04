Mare Fuori 5 | Spoiler Finale Shock! Tommaso Muore? Addio Commovente!

Mare Fuori, preparati! La quinta stagione ti terrà incollato allo schermo, ma attenzione agli Spoiler! Se non hai ancora visto le puntate disponibili su RaiPlay dal 26 marzo 2025, questo articolo potrebbe svelarti troppo. Il Drammatico Epilogo di Rosa e Tommaso al Luna ParkL'ultima puntata di Mare Fuori 5 è un vero e proprio rollercoaster di emozioni. Rosa e Tommaso, in un momento di profonda intimità, si recano al Luna Park, luogo simbolo per Tommaso perché lì si trova il memoriale di Eugenio, il fratello di Rosa, vittima di una sparatoria. Il senso di colpa opprime Tommaso, incapace di proteggere Eugenio. Ma la serata prende una piega inaspettata quando un aggressore incappucciato apre il fuoco, colpendo Rosa. Eroe o Vittima? Il Sacrificio di TommasoTommaso, in un gesto eroico, si getta per proteggere Rosa, ma viene gravemente ferito.

