Frattesi è stato senza dubbio colui il quale ha permesso all'Inter di espugnare l'Allianz Arena dopo 4 anni. All'88', come Pandev nel 2011. Frattesi ha segnato un gol. Alla Frattesi, regalando una vittoria pesantissima all'Inter in vista del ritorno di mercoledì prossimo.

Frattesi, tutto vero: decisione pesante dopo Bayern-Inter (LaPresse) – Calciomercato.it

dopo la partita col Bayern, un euforico Frattesi ha dedicato il gol alla nonna da poco scomparsa e a cui era profondamente legato. "È stata dura, non ero abituato a vederla così – le parole a 'Sky Sport' della mezz'ala nerazzurra – Penso che stasera ci sia anche lo zampino di mia nonna, di sicuro qualche strillo da lassù me lo ha dato.

