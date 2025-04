Oasport.it - Beach volley, Seregni/Podestà 13mi nel Future di Songkhla

Leggi su Oasport.it

Si ferma subito nel tabellone principale l’avventura thailandese della coppia azzurrache, dopo aver superato brillantemente lo scoglio delle qualificazioni, ha subito una doppia sconfitta nel girone del tabellone principale ed è uscita di scena.Nella semifinale del girone la coppia italiana è stata sconfitta al tie break dai padroni di casa Dunwinit/Banlue che hanno vinto abbastanza agevolmente il primo set 21-17. Nel secondo parziale netto il successo degli azzurri con il punteggio di 21-14 ma nel tie break la buona partenza dei thailandesi ha spianato loro la strada per il 15-9 finale che ha relegato gli azzurri alla sfida per accedere agli ottavi di finale.Nella finale per il terzo posto ancora una sconfitta al terzo set per la coppia italiana contro gli indonesiani Danang/Yosi.