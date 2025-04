Sport.quotidiano.net - Champions League, i risultati dell'andata dei quarti: vincono Barcellona e Psg

Roma, 9 aprile 2025 - Il quadrodeidi finale disi è chiuso mercoledì 9 aprile, con ila ipotecare il passaggio del turno con un rotondo poker ai danni del Borussia Dortmund e il Paris-Saint Germain che invece batte 3-1 l'Aston Villa. Ideidi finale diLa serata magica dei blaugrana la apre, su assist di Cubarsì, Raphina, che poi si mette a disposizione di Lewandowski, che in seguito troverà la doppietta personale su imbeccata di Fermin Lopez. Dall'estrema esperienza del bomber polacco alla freschezza di Yamal, che chiude la goleada sfruttando il secondo passaggio vincentea serata di Raphina. I tedeschi sembrano quasi degli imbucati alla festa'Estadio Olimpico, nonostante i 13 tiri tentati sembrino dire ben altro: fatto sta che al ritorno, per ribaltare un parziale così netto e regalarsi la semifinale contro una tra Bayern Monaco e Inter, potrebbe non bastare la carica fornita dal famoso muro giallonero del Westfalenstadion.