Mercato Juventus il bianconero in prestito verso il riscatto | aumentano le possibilità di vederlo con quella maglia Lo scenario

JuventusNews24Mercato Juventus, il bianconero in prestito verso il riscatto: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell'esternoIl calcioMercato Juventus sta iniziando a pensare a quella che potrebbe essere la prossima stagione, analizzando i vari prestiti e le possibili uscite. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini a Radio Bianconera, Kostic potrebbe essere riscattato dal Fenerbahce mentre Djalo rientrare a Torino. PAROLE – «Djalò rientrerà sicuramente dal Portogallo, mentre per quanto riguarda Kostic si dovrebbe andare verso il riscatto, per Arthur servirebbe un passo del giocatore verso il Girona con una decurtazione dell'ingaggio».Leggi su Juventusnews24.com

