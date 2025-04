Come finisce Una Commedia Pericolosa | trama e finale spiegazione del film con Enrico Brignano

Una Commedia Pericolosa è un film 2023 diretto da Alessandro Pondi, il film ha Come protagonisti Enrico Brignano e Gabriella Pession. Brignano interpreta Maurilio Fattardi, responsabile della sicurezza in un grande magazzino, sogna di lavorare nei servizi segreti. L'arrivo di Rita, affascinante hostess nel palazzo di fronte, sconvolge la sua routine. Dopo una lite violenta, teme che sia stata uccisa, ma la realtà è ben diversa. Ma Come finisce Una Commedia Pericolosa? A seguire, la trama, il finale e la spiegazione del film. Come finisce Una Commedia Pericolosa? Il sogno del piccolo Maurilio Fattardi, fan dei film di James Bond, era quello diventare un agente segreto. Ora è cresciuto, vive a Roma e lavora quale responsabile della sicurezza di un centro commerciale dove si fa chiamare "Agente Mao".

