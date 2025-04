Tutto Quello Che Ho Trama della serie con Vanessa Incontrada in Prima Serata

Tutto Quello che ho", la nuova serie con Vanessa Incontrada che vi terrà col fiato sospeso. Preparatevi a un viaggio emozionante nel cuore di una famiglia sconvolta da un evento inaspettato: la scomparsa di una giovane ragazza. La Trama intricata vi catturerà fin dal primo istante, spingendovi a risolvere un puzzle pieno di angoscia e segreti. La Vita Perfetta di Lavinia Va In FrantumiNella Prima puntata, conosceremo Lavinia, interpretata da Vanessa Incontrada, un'avvocata di successo e madre amorevole di Camilla e Roberto. La sua vita, apparentemente idilliaca con il marito Matteo, un poliziotto, subisce un brusco arresto quando Camilla scompare dopo una Serata tra amici. Questo evento tragico innesca una catena di eventi che metteranno a dura prova i legami familiari e sveleranno oscuri segreti.

