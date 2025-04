Sole 24 Ore Confindustria lancia Opa totalitaria premio del 4254%

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 9 apr. (askanews) –ha annunciato la promozione di un’offerta pubblica di acquisto (Opa) volontariatramite un veicolo societario di nuova costituzione (BidCo), finalizzata all’acquisizione della totalità delle azioni speciali de Il24 Ore S.p.A. (la “Società”) non ancora detenute (l'”Offerta”). In particolare, secondo quanto riporta un comunicato l’Offerta ha ad oggetto un massimo di 18.020.513 di azioni speciali, pari a circa il 31,98% del capitale rappresentato da questa categoria. L’operazione è volta alla revoca delle azioni speciali dal mercato Euronext Milan e si inserisce in un più ampio progetto strategico di consolidamento e rilancio della Società. In particolare, si legge, l’Offerta rappresenta uno strumento funzionale al perseguimento degli obiettivi futuri di crescita, permettendo a Il24 Ore di operare in un contesto di maggiore flessibilità gestionale e organizzativa, con tempi decisionali più rapidi e una significativa riduzione dei costi di compliance legati alla quotazione.