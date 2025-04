Cinemaserietv.it - Shining, svelato il mistero della foto nel finale: chi si nasconde sotto il volto di Nicholson?

Ilattorno alladi, capolavoro del 1980 diretto da Stanley Kubrick, ha ossessionato fan e critici per decenni. L’ultima inquadratura del film mostra Jack Torrance, interpretato da Jack, immortalato in unad’epoca del 1921 durante un elegante ricevimento all’Overlook Hotel. Si trattava di unmontaggio basato da unad’epoca. Ma quella immagine così straniante e simbolica, da dove veniva davvero? E chi era il vero soggetto ritratto? Si tratta di Santos Casani, un istruttore di danza jazz britannico, attivo intorno agli anni ‘20. Ma vediamo come sono arrivati a scoprirlo.A rispondere a queste domande è stato un lavoro investigativo meticoloso durato quasi un anno, guidato dal giornalista del New York Times Aric Toler, in collaborazione con l’accademico britannico Alasdair Spark.