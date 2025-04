I leoni marini impazziti per colpa di un’alga e gli incendi L’attacco al surfista che prova a difendersi | i casi in California – Il video

Leggi su Open.online

«Demoniaci». Così la testata americana Abc News definisce idella. Negli ultimi giorni, gli animali che vivono stabilmente in certe aree della costa pacifica degli Usa hanno avuto un comportamento estremamente aggressivo, arrivando ad attaccare bagnanti e surfisti, oltre a mostrarsi insolitamente disorientati. In questo caso, la ragione non è, come spesso avviene, l’eccessiva invadenza dei turisti sulle assolate spiaggene, bensìtossica, capace di modificare le interazioni delle otarie tra loro e nei confronti di altri animali, uomo compreso. Non tutti i, però, diventano aggressivi. Molti si mostrano letargici mentre alcuni soffrono di convulsioni e attacchi cardiaci. Tutti rischiano la morte che sopraggiunge nel corso di alcune settimane ed è difficile da prevenire, anche con cure veterinarie.