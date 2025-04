Game-experience.it - I rumor recenti su Titanfall 3 non sono veri, secondo un noto insider

Negli ultimi giorni, la community di giocatori è stata alle prese con alcunivolti a confermare l’esistenza di3, un gioco descritto come “quasi completo” e ricco di funzionalità promesse. Tuttavia,ilgiornalista eJeff Grubb, non c’è alcun fondamento reale in queste affermazioni. Durante un episodio del podcast Game Mess Mornings, Grubb ha smentito in modo netto quanto emerso, definendo il leak come “non reale”.Gaming ha infatti condiviso prontamente che Grubb ha chiarito che Respawn Entertainment, lo studio dietro la serie, non sta lavorando attivamente a un nuovo capitolo di, almeno non nella forma che alcuniavevano lasciato intendere. Ha suggerito che potrebbe esistere un piccolo team interno che sta sperimentando prototipi con titani, ma si tratta solo di idee, nulla di avanzato né in fase di produzione.