Magic The Gathering | Il Film Arriva! Matt Johnson Sarà il Regista?

Magic: The Gathering? Preparati, perché l'universo del celebre gioco di carte sta per espandersi sul grande schermo! Dopo tanta attesa, sembra che un nome stia emergendo per guidare questo epico progetto: Matt Johnson. Scopri con noi cosa bolle in pentola. Un Universo Cinematografico per Magic: Matt Johnson al Timone?Ricordi l'annuncio di febbraio 2025 di Legendary Entertainment e Hasbro? Hanno svelato piani ambiziosi per un universo narrativo di Magic: L'Adunanza tra cinema e TV. Il primo passo Sarà un Film, e tutti gli indizi puntano a Matt Johnson per la regia. Anche se manca l'offerta ufficiale, il suo nome è in pole position. La sua esperienza con il Film BlackBerry e il suo stile indipendente potrebbero portare quella ventata di novità che cerchi. Oltre 50 Milioni di Fan: Perché Magic: The Gathering è una Leggenda?Ma Magic: The Gathering non è solo un gioco, è un fenomeno globale! Nato nel 1993, è stato il pioniere dei giochi di carte collezionabili, conquistando oltre 50 milioni di appassionati e superando il miliardo di dollari di fatturato.

