Tecnologia prevenzione rischio vulcanico | accordo tra Dac e Fondazione Convivenza Vesuvio

Giovedì 10 aprile alle ore 15.30, presso la sede del Distretto Aerospaziale della Campania (DAC) in Confindustria Caserta (Via Roma, 17), sarà firmato un protocollo d’intesa tra il DAC e la.L’obiettivo dell’è coniugare la sicurezza dei cittadini con la rigenerazione sociale ed economica dei territori interni della Campania, in particolare quelli ae spopolamento.Grazie al contributo del Distretto – che riunisce oltre 30 grandi imprese, 150 PMI, 5 università e 5 centri di ricerca di rilievo internazionale – lapotrà contare su un’assistenza tecnica di alto profilo per l’analisi di dati satellitari e il monitoraggio con droni. Tecnologie avanzate saranno messe al servizio della pianificazione di scenari dinamici di evacuazione, redistribuzione territoriale e sviluppo sostenibile.