Juventusnews24.com - Conte Juve, Biasin pronostica: «Solitamente va via dopo un biennio. I bianconeri potrebbero farlo vacillare ma…»

di RedazionentusNews24quello che potrebbe essere il futuro dell’allenatore del Napoli: le dichiarazioniIl giornalista Fabrizioha analizzato a Radio Marte quello che potrebbe essere il futuro di Antonio, allenatore del Napoli accostato anche alla.PAROLE – «resta a Napoli? Secondo me sì, lui è uno che effettivamente ci ha abituato a un certo tipo di situazioni, che prende e va via. Però, non lascia maiun anno, in genere capita almenoun. Io, poi, continuo a dirlo: non è che vedo tante soluzioni migliori, rispetto a Napoli in questo momento. Al netto di un mercato che è mancato a gennaio, poi la verità vai a vedere che il Napoli in estate ha investito un sacco di soldi e credo che De Laurentiis sia pronto a investirne altrettanti la prossima estate.