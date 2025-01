Tragedia a Casal Velino auto sfonda una ringhiera e precipita | morto sul colpo 34enne

Leggi su Dayitalianews.com

nella notte (12 gennaio) a, in provincia di Salerno.Sono sconosciute le cause del terribile incidente che ha causato la morte di undi origini romene a, in provincia di Salerno. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente si è verificato in Corso Europa. L’uomo alla guida dell’avrebbe perso il controllo del mezzo,ndo unando per diversi metri: ilsul.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo deldalle lamiere contorte dell’affidandolo agli operatori del 118 ma, i medici, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Le indagini dei carabinieri sono in corso per risalire alle cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo dell’