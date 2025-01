Inter-news.it - Highlights Serie A | Udinese-Atalanta 0-0: un punto fortunato per Gasperini

hanno concluso la partita sul risultato di 0-0, di seguito gli. La prima partita del sabato diA non ha dato particolari emozioni.PAREGGIO –chiudono l’anticipo del sabato pomeriggio diA sul risultato di 0-0. Gian Pieroe i suoi possono ritenersi estremamente fortunati nell’ennesima giornata storta dell’ultimo periodo. Dopo il pareggio con la Lazio e la sconfitta con l’Inter in Supercoppa Italiana arriva un’altra gara senza successo. I bergamaschi sono entrati in un momento no, faticano e creano molto poco in fase offensiva. L’esce dalla partita casalinga con tantissimi rimpianti, la vittoria si è fermata al doppio palo di Alexis Sanchez. Anche Marco Carnesecchi, come spesso accade, ha parato di tutto salvando almeno ilguadagnato.