Zelensky | Catturati nel Kursk due soldati nordcoreani

Le truppe ucraine hanno catturato duecome prigionieri di guerra nella oblast’ russa di. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyrsu Telegram: «Non è stato facile. Di solito, la Russia e anche gli stessifiniscono i feriti e fanno tutto il possibile per garantire che non venga conservata alcuna prova della partecipazione di un altro Stato, la Corea del Nord, alla guerra contro l’Ucraina».Volodymyr(Getty Images).Kyiv aveva già annunciato il 27 dicembre la cattura di un soldato nordcoreano, morto però poco dopoI due militari feriti, ha spiegato, hanno ricevuto le cure mediche necessarie e sono sotto la custodia del Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) a Kyiv.su Telegram ha applaudito i paracadutisti ucraini e idelle forze operative speciali per aver catturato i due