Snowboard freestyle | Leo Framarin 7 nel Big Air a Kreischberg nella prima finale in carriera

Serata da ricordare per Leo, che a, in Austria, chiude al settimo posto lamaschile di Big Air di. Un ottimo risultato per quella che era lainper il ventunenne di Morgex, con la qualificazione ottenuta nel pomeriggio grazie al quinto postobatteria.ha totalizzato 153,25 punti grazie agli 83 punti della seconda prova e ai 69,25 sulla terza. Un buon debutto in unadi Coppa del mondo, quindi, per il valdostano dell’Esercito, chedi oggi non era mai andato oltre diciassettesimo posto nelle sette gare fin qui disputate nel massimo circuito.Tornando alla gara, a vincere è stato il cinese Wenlong Yang che propriorun conclusiva ha totalizzato 96,50 punti scalzando dal primo posto il giapponese Taiga Hasegawa: Yang chiude con 182,50 punti contro i 180,25 del nipponico.