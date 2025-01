Laspunta.it - Pomezia, Felici “Sconcertata dall’ipotesi del trasferimento a Pomezia dei nomadi di Castel Romano”

In merito alla notizia diffusa ieri, 9 gennaio, secondo la quale il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri sia alla ricerca di 120 case per idel campo diper trasferirli nel territorio di, risponde il Sindaco Veronica, come si legge in una nota diffusa dal Comune di“Sonoda quanto riportato da alcuni organi di informazione dove si legge che il sindaco di Roma Capitale sta cercando 120 alloggi per spostare un camponella nostra città. Mi auguro che la notizia non sia vera” Ha detto il sindaco di, Veronica.“Roberto Gualtieri continua a fare programmi e prendere iniziative sul territorio dicome se fosse lui a governarlo e ad amministrarlo, come se fosse lui il sindaco di.” Ha aggiunto il primo cittadino.