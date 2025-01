Lanazione.it - Omicidio di Campi Bisenzio, scattano gli arresti. In tre a Sollicciano

Firenze, 11 gennaio 2025 – E ora anche gli. Sono scattate ieri le manette per i tre maggiori indiziati dell’di Maati Moubakir, il 17enne di Certaldo aggredito e finito a coltellate all’alba del 29 dicembre scorso nelle strade di. Nel primo pomeriggio, con un blitz nelle rispettive abitazioni, tutte nel territoriogiano, i carabinieri hanno notificato l’ordinanza del gip Angela Fantechi sollecitata dal pm Antonio Natale: significa carcere per Francesco Pratesi, 18 anni, Denis Mehmeti, 20, e Ismail Arouizi, 22. Tra i sei indagati, sarebbero le figure “maggiormente indiziate” dell’del 17enne di Certaldo, aggravato dai futili motivi (una lite per una ragazza) e dalla crudeltà. GERMOGLI PH : 10 GENNAIO 2025 SIGNA CASERMA DEI CARABINIERI ARRESTO DEI 3 RESPONSABILI DELL'DEL MINORENNE UCCISO AMAATI E dei tre, la posizione più delicata sarebbe proprio quella di Pratesi, l’operaio di una ditta diche, nella dinamica ricostruita dai carabinieri anche con l’ausilio delle telecamere poste su via Tintori, avrebbe tirato giù brutalmente Maati (già ferito da una precedente aggressione ai giardini della scuola Matteucci) dal bus numero 30, e gli avrebbe inferto da davanti una coltellata al centro del torace, vicino al cuore.