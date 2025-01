Tg24.sky.it - Milano, la protesta degli studenti all'istituto Porta contro il 'contributo volontario'

Nei giorni scorsi glidell’professionale alberghiero Carlodi, in via Uruguay, hanno messo in scena unadove alcune centinaia die genitori si sono riuniti perrela richiesta di un nuovoscolastico, deliberata dal Consiglio diil 16 dicembre scorso. Glihanno spiegato che lata avanti con slogan urlati a gran voce, cartelli e striscioni - e lancio di pomodorii cancelli della scuola - è nata dai 110 euro ad alunno chiesti comeaggiuntivo dalla scuola, cui genitori e allievi chiedono maggior trasparenza nelle spese. Un genitore di un alunno che frequenta il Carloha riferito alla testataToday che la comunicazione dell'aumento, inviata il 16 dicembre scorso, è arrivata all'improvviso con poca "trasparenza e divulgazione dei conti".