Quotidiano.net - Derby della Mole: tensioni tra Vanoli e Thiago Motta, espulsioni e pareggio amaro

Ilha lasciato tante, i tecnicisono arrivati a contatto e sono stati espulsi ad inizio ripresa. "Sono un sanguigno e difendo la mia squadra in prima linea, l'arbitro ha fatto la cosa giusta" il pensiero del granata; "Dopo il Bologna dissi che la mia espulsione era giusta, oggi invece non la meritavo e l'ho detto anche al direttore di gara" ribatte il bianconero. Intanto, ilha lasciato rimpianti da una parte e dall'altra, con la Juve che ha pareggiato ancora una volta: "Non siamo soddisfatti ma abbiamo giocato meglio del Toro, servivano insieme qualità e intensità per vincere - aggiunge l'italo-brasiliano in conferenza stampa - e il risultato dice che non abbiamo fatto abbastanza per vincerla". Ora ci sarà la trasferta a Bergamo: "Non so se Vlahovic e Conceicao riusciranno a recuperare, di certo abbiamo pochi giorni per recuperare e speriamo di ritrovare qualche giocatore per affrontare le prossime partite ravvicinate" conclude il bianconero.