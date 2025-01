Ilfattoquotidiano.it - Ville ridotte in cenere e macerie: Malibu è spettrale. Così gli incendi in California devastano la costa: le immagini dall’alto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Inglihanno devastato intere aree. Lungo la Pacific Coast Highway ale case di lusso sono andate distrutte. Lecon le riprese aree mostrano non solo lein, ma anche le ondate di fumo che ancora avvolgono ladel Pacifico. Gliboschivi nella regione di Los Angeles hanno travolto i quartieri e causato l’evacuazione di migliaia di persone.Un altro rogo si è innescato al confine tra le contee di Los Angeles e Ventura, a nord di quello di Pacific Palisades. L’o denominato “Kenneth” si è diffuso rapidamente, minacciando numerosenelle zone collinari di Hidden Hills e Calabasas, località non distanti dae famose per le case lussuose e isolate. Ha consumato 320 ettari di boscaglia in un’ora e mezza, secondo il sito dei vigili del fuoco della