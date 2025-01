Ilrestodelcarlino.it - Paratie, corsa al bando regionale. Da Ravenna 2.777 domande, ma non ci sono soldi per tutti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È un elemento che andrà a trasformare l’aspetto delle abitazioni della Romagna, rendendo plasticamente evidente quanto la crisi climatica abbia portato a, Cervia e Faenza accorgimenti un tempo confinati a luoghi come Miami e New Orleans. Le barriere anti-alluvione diventeranno presto un tratto comune delle case dei romagnoli, basti pensare che lepiovute in Regione per ildedicatogià state cinquemila, di cui 4.500 provenienti dai soli territori alluvionati. Una quantità tale da superare le iniziali previsioni di spesa, che vedevano messo a disposizione un finanziamento iniziale di dieci milioni di euro (proveniente dalle donazioni sul conto corrente ‘Un aiuto per l’Emilia-Romagna’). Cifre rivelatesi sottodimensionate: "In caso di verifica con esito positivo, ammonterebbero ad almeno 12,7 milioni di euro i contributi da erogare – fanno sapere dalle Torri Kenzo Tange –.