Sport.quotidiano.net - La seconda settimana del mercato di riparazione è destinata a terminare senza colpi di scena. Mercato in stand by, Zilli pista sempre seguita

Ladeldidi. Come da tradizione, rumors e voci incontrollate la fanno da padrone, ma come ha sottolineato mercoledì scorso il direttore sportivo Casella, la maggior parte delle società sono alla ricerca di giocatori per rinforzare i rispettivi reparti offensivi e la Spal per una serie di motivi non parte in pole position nelle varie trattative. Tradotto: bisogna aspettare. L’indiscrezione legata ad Adam Palsson, trequartista del Perugia, è stata smentita. Del resto, l’islandese possiede caratteristiche che mal si conciliano con il disegno tattico di mister Dossena, orientato a proporre il 4-3-3. Sicuramente più attendibile lache porta a Easton Ongaro, centravanti canadese del Novara, autore di quattro reti in campionato e uno in Coppa Italia dall’inizio della stagione.