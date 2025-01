Bergamonews.it - La digitalizzazione di un nuovo capannone: migrazione tecnica con HkStyle

Leggi su Bergamonews.it

Nel panorama aziendale contemporaneo, dove la tecnologia rappresenta una componente imprescindibile, costruire infrastrutture informatiche efficienti e scalabili è fondamentale per mantenere un vantaggio competitivo., specializzata in soluzioni tecnologiche avanzate, ha recentemente completato un progetto diper un cliente del settore manifatturiero, implementando un’infrastruttura completa per unindustriale. Questo articolo analizza l’intero progetto, soffermandosi sulle sue varie fasi e sottolineando l’importanza di un approccio tecnologico strategico. Il punto di partenza: la necessità di un’infrastruttura innovativaIl cliente, un’azienda manifatturiera in rapida espansione, aveva deciso di ampliare la propria capacità produttiva trasferendo alcune operazioni in un