Pellegrini contro Sinner Insulti contro la Divina la clamorosa replica

Una presa di posizione che le sta costando un diluvio di critiche. Si parla di Federicae di quanto detto su Jannikin un'intervista a Repubblica, in cui di fatto l'ex campionessa di nuoto ha sostenuto che il numero 1 al mondo del tennis mondiale, sul caso-Clostebol, abbia potuto godere di un trattamento di favore. "Giusto difendere Jannik ma è stato trattato in modo diverso rispetto a tutti gli altri casi perché tanti hanno pagato una negligenza nell'uso di un farmaco: è giusto perché il doping si combatte così", aveva detto la. Presa di posizione, come detto, che le è costata attacchi e critiche, compresa quella, tranchant, di Paolo Bertolucci: "Ci mancava la.", ha tagliato cortissimo. Ma se c'è chipacatamente, ecco che sui social in particolare gli haters stanno dando il loro peggio:, minacce, volgarità di ogni tipo e non riferibili.