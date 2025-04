Thesocialpost.it - Intelligenza artificiale e finanza: a Napoli l’evento sulle sfide che attendono l’Italia

Leggi su Thesocialpost.it

: ache mette banche e assicurazioni davanti alla sfida dell’innovazioneNewsMondo.it annuncia un evento di primo piano dedicato al ruolo dell’nel mondo della. Un appuntamento che intende fare il punto sull’evoluzione tecnologica in atto nel settore, analizzando lee le opportunità per banche, assicurazioni e operatori economici.L’incontro, intitolato “MISSIONE IA E– Banche e Assicurazioni alla sfida dell’innovazione”, si terrà il 21 maggio 2025 a partire dalle 9:30 presso Palazzo Partanna, sede di Confindustria. Organizzato da NewsMondo.it con il supporto di Banca Sella in qualità di main sponsor,offrirà una panoramicanuove frontiere digitali che stanno ridisegnando processi, servizi e modelli di business.