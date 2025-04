Ue von der Leyen in contatto con Meloni su viaggio negli Usa

BRUXELLES – "La presidente von der Leyen e la prima ministra italiana Giorgia Meloni sono stati in contatto regolare. La presidente è in costante contatto con tutti i leader Ue. Sono stati in contatto anche in relazione a questa missione negli ultimi giorni. E saranno in contatto prima della missione programmata", come von der Leyen ha detto "qualsiasi contatto con gli Usa è benvenuto". Quella di "negoziare accordi commerciali" "è nostra esclusiva competenza". Così la portavoce della Commissione Ue Arianna Podestà, interpellata nell'incontro con la stampa sulla visita di Meloni a Washington e se abbia al riguardo uno specifico mandato Ue.

