Eleonora Giorgi, il figlio mostra in tv le ultime foto | Guarda

Sono già passati 40 giorni dalla morte di, un dolore che si fatica a superare. L'attrice ci ha lasciato al termine di una lunga lotta contro un tumore al pancreas, malattia che ha affrontato con forza, con quanti più sorrisi possibile, lanciando messaggi positivi a tutti, soprattutto a chi le è stata vicino. E ilAndrea Rizzoli ha voluto ricordare ancora la madre, il tutto a Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci su Canale 5, nella puntata di lunedì 14 aprile. Parlando del dolore e del lutto, Rizzoli ha parlato di quanto sia difficile fare i conti con l'assenza di una persona tanto amata: "Non ci si abitua mai alla scomparsa di una persona che si ama e che si è amato così tanto", ha scandito, visibilmente emozionato. Nonostante il dolore, Andrea riconosce che sua madre gli ha lasciato strumenti preziosi per affrontare questo vuoto: "Lei mi ha dato gli strumenti necessari per affrontare la sua mancanza", ha spiegato, rimarcando il legame profondo che li univa.