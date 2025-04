Thesocialpost.it - Blocco terre rare, la Cina reagisce così a Trump. E mette nei guai tutto l’Occidente

Tensioni commerciali sempre più accese trae Stati Uniti. Mentre l’amministrazione americana si prepara a nuovi dazi su beni cinesi, Pechino risponde con misure che potrebbero avere un impatto diretto su settori industriali strategici a livello globale. In gioco non ci sono solo interessi economici, ma anche l’equilibrio tecnologico e militare tra le due potenze.Al centro del confronto ci sono i cosiddetti minerali critici e le, risorse fondamentali per la produzione di auto elettriche, aeromobili, droni, sistemi di difesa, e dispositivi ad alta tecnologia, dai chip ai motori elettrici. Ladetiene un quasi monopolio nella produzione e lavorazione di queste materie prime: il 90% dei magneti diutilizzati nel mondo proviene proprio dalla Repubblica Popolare.