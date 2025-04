Giugliano rissa in piazza Gramsci città divisa tra richieste di sicurezza e critiche alla politica

Giugliano. L'ennesima rissa esplosa in piazza Gramsci ha riacceso il dibattito su sicurezza, degrado giovanile e ruolo delle istituzioni. Le immagini circolate nelle ultime ore mostrano una scena caotica, nel cuore di una delle piazze simbolo della città. rissa a Giugliano tra giovanissimi, le reazioni Il primo allarme .L'articolo Giugliano, rissa in piazza Gramsci: città divisa tra richieste di sicurezza e critiche alla politica Teleclubitalia.

