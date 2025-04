Inter-news.it - Matthaus: «Bayern Monaco con lacune. L’Inter può usare una strategia!»

Il doppio ex di Inter-, Lothar, ha il cuore diviso a metà per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. In vista della sfida di mercoledì l’opinionista di SkyDE spiega le proprie aspettative, con alcuni consigli alle due squadre.LEGAME – Intervistato da Abendzeitung, Lotharesordisce: «Ci sono due cuori che battono nel mio petto. Non è bello dover soffrire o piangere insieme a una squadra. Sento un legame incredibile con, i tifosi mi portano ancora tra le mani. Ilha sicuramente grandi possibilità di progredire. Non voglio dire che vadano alla partita da favoriti, perché conosco la potenza di San Siro. Ma se c’è qualcuno che può farlo, quello è il, che non adatta il suo stile di gioco alla squadra di casa ma è sempre dominante».