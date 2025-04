Sport.quotidiano.net - Bagnaia e la maledizione del sabato: “La qualifica ha rovinato tutto”

Roma, 14 aprile 2025 – Unqualunque, non unitaliano. Peccorisorge la domenica, ma soffre spesso in Sprint Race e se in più ci si mette anche un errore insi complica. L’anno scorso, se non ci fossero state le gare sprint, avrebbe vinto il mondiale e anche nel 2025 sta accumulando ritardo, fermo restando che Marc Marquez è un siluro anche la domenica e avrebbe fatto en plein senza la caduta di Austin. Probabilmente, però, seavesse ottenuto una casella migliore ina Losail se la sarebbe giocata fino alla fine con il numero 93. Invece, partendo undicesimo, ha dovuto spremere le gomme in avvio per rimontare, pagando dazio nel finale quando il posteriore ha perso grip e prestazione. Innanziserve migliorare la velocità nelle sprint e poi è necessario essere perfetti in, dove Pecco sa inanellare il giro veloce.