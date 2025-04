Valeria Marini il messaggio per la madre dopo la lite a Domenica In

madre e figlia si è trasformata in un vero e proprio drama televisivo. Nella puntata di Domenica In andata in onda il 13 aprile 2025, Valeria Marini ha fatto irruzione in studio con l’intento di riabbracciare la madre, Gianna Orrù, dopo sette mesi di silenzio e tensioni. Con lo sguardo dolce e la voce rotta dall’emozione, Valeria ha tentato di avvicinarsi alla madre chiedendo scusa in diretta: “Se ho sbagliato, ti chiedo scusa. Per te ci sarò sempre”. Ma l’incontro ha preso una piega inaspettata.La reazione della signora Gianna è stata glaciale. Visibilmente infastidita, si è alzata dalla sedia dichiarando: “Me ne vado, non si fa così”, lasciando lo studio tra l’imbarazzo generale e una Mara Venier che ha faticato a contenere lo smarrimento. Thesocialpost.it - Valeria Marini, il messaggio per la madre dopo la lite a “Domenica In” Leggi su Thesocialpost.it Quella che doveva essere una riconciliazione toccante trae figlia si è trasformata in un vero e proprio drama televisivo. Nella puntata diIn andata in onda il 13 aprile 2025,ha fatto irruzione in studio con l’intento di riabbracciare la, Gianna Orrù,sette mesi di silenzio e tensioni. Con lo sguardo dolce e la voce rotta dall’emozione,ha tentato di avvicinarsi allachiedendo scusa in diretta: “Se ho sbagliato, ti chiedo scusa. Per te ci sarò sempre”. Ma l’incontro ha preso una piega inaspettata.La reazione della signora Gianna è stata glaciale. Visibilmente infastidita, si è alzata dalla sedia dichiarando: “Me ne vado, non si fa così”, lasciando lo studio tra l’imbarazzo generale e una Mara Venier che ha faticato a contenere lo smarrimento.

