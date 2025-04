Black Mirror ecco gli Easter Egg presenti nella stagione 7

Black Mirror è finalmente tornato su Netflix, con la stagione 7 disponibile dal 10 Aprile.Leggi QUI la recensioneLa settima stagione di Black Mirror è ricca di riferimenti nascosti e collegamenti agli episodi precedenti, offrendo agli spettatori attenti numerosi Easter egg da scoprire. ecco alcuni dei più significativi:?Episodio 1: "Common People"Cooper Elementary: La scuola dove lavora Amanda prende il nome da Cooper Redfield di "Playtest" (stagione 3).ADIs: Gli insetti drone autonomi, introdotti in "Hated in the Nation" (stagione 3), vengono menzionati durante una lezione.?"Anyone Who Knows What Love Is (Will Understand)": La canzone di Irma Thomas, presente in diverse stagioni, viene eseguita da una cantante nel Juniper Lodge.?Episodio 2: "Bête NoireDitta: La multinazionale alimentare compare in vari episodi, consolidando l'universo condiviso della serie.

