In fuga contromano a tutta velocità con l’auto rubata scatta l’inseguimento

Macerata, 14 aprile 2025 – In giro con un'auto rubata, non si fermano all'alt della polizia e scatta la fuga a tutta velocità, con vie prese contromano. Denunciato un 45enne, il complice riesce a scappare. È avvenuto questa notte. Gli agenti della volante, nel corso di un controllo, hanno intimato l'alt ad un'auto, una Fiat Panda, con a bordo due uomini, intercettata all'altezza di viale Puccinotti, a Macerata. L'uomo che si trovava al volante ha spinto il piede sull'acceleratore e si è dato alla fuga, ad altissima velocità. Dopo un inseguimento, nel corso del quale la Fiat Panda ha anche imboccato alcune vie contromano, il mezzo è stato bloccato all'altezza di Via Niccolai. I due occupanti sono scesi dall'auto e sono subito fuggiti a piedi. Uno dei due, in particolare il conducente, dopo un breve inseguimento a piedi, è stato subito bloccato dagli agenti di polizia.

