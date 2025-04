Perché ci siamo sposati Manila e Stefano il matrimonio e ora a The Couple vuotano il sacco

Couple, il nuovo reality show di Canale 5 che ha preso il posto del Grande Fratello di Alfonso Signorini. Alla guida c’è Ilary Blasi che accompagna otto coppie in questo viaggio fatto di convivenza e sfide e ha come obiettivo un montepremi gigante: un milione di euro. Tra le coppie più conosciute, sicuramente quella composta da Manila Nazzaro e Stefano Oradei.Dopo la fine della lunga relazione con Lorenzo Amoruso, con cui aveva partecipato anche a Temptation Island Vip, l’ex Miss Italia aveva deciso di chiudere con l’ex calciatore della Fiorentina. In un’intervista a “Verissimo” aveva dichiarato di essersi sentita “prigioniera di una relazione tossica” e di aver deciso di voltare pagina per il proprio benessere.Leggi anche: “Lei qui con noi”. Leggi su Caffeinamagazine.it È passata una settimana dall’inizio di The, il nuovo reality show di Canale 5 che ha preso il posto del Grande Fratello di Alfonso Signorini. Alla guida c’è Ilary Blasi che accompagna otto coppie in questo viaggio fatto di convivenza e sfide e ha come obiettivo un montepremi gigante: un milione di euro. Tra le coppie più conosciute, sicuramente quella composta daNazzaro eOradei.Dopo la fine della lunga relazione con Lorenzo Amoruso, con cui aveva partecipato anche a Temptation Island Vip, l’ex Miss Italia aveva deciso di chiudere con l’ex calciatore della Fiorentina. In un’intervista a “Verissimo” aveva dichiarato di essersi sentita “prigioniera di una relazione tossica” e di aver deciso di voltare pagina per il proprio benessere.Leggi anche: “Lei qui con noi”.

