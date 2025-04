Totti dalla Russia Stankovic Ci unisce una grande amicizia Finale di Champions Spero Inter Real…

Totti dalla Russia: «Stankovic? Ci unisce una grande amicizia! Finale di Champions? Spero Inter-Real.» Le parole dell’ex capitano della RomaDurante il suo soggiorno in Russia, l’ex capitano della Roma ha avuto occasione di soffermarsi anche su Dejan Stankovic, ex centrocampista dell’Inter e della Lazio, che attualmente ricopre il ruolo di allenatore dello Spartak Mosca.Stankovic- «Ha detto di volermi incontrare, cosa ci unisce? Ci unisce la passione per il calcio, per quelle partite di calcio in cui ci siamo sfidati. E, naturalmente, grande amicizia e rispetto reciproco. Se ci sarà l’occasione di incontrarci, lo farò con piacere. Sicuramente gli chiederei cosa ha fatto negli ultimi anni, non lo vedo da un po’. Non ho seguito la sua carriera da allenatore anche se so che allena in Russia. Internews24.com - Totti dalla Russia: «Stankovic? Ci unisce una grande amicizia! Finale di Champions? Spero Inter-Real…» Leggi su Internews24.com di Redazione: «? Ciunadi-Real.» Le parole dell’ex capitano della RomaDurante il suo soggiorno in, l’ex capitano della Roma ha avuto occasione di soffermarsi anche su Dejan, ex centrocampista dell’e della Lazio, che attualmente ricopre il ruolo di allenatore dello Spartak Mosca.- «Ha detto di volermi incontrare, cosa ci? Cila passione per il calcio, per quelle partite di calcio in cui ci siamo sfidati. E, naturalmente,e rispetto reciproco. Se ci sarà l’occasione di incontrarci, lo farò con piacere. Sicuramente gli chiederei cosa ha fatto negli ultimi anni, non lo vedo da un po’. Non ho seguito la sua carriera da allenatore anche se so che allena in

