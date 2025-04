Concerto primo maggio 2025 a che ora inizia e dove si fa

Concerto del primo maggio. La manifestazione torna come di consueto e si prepara ad accogliere migliaia di partecipanti. A condurre saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama, confermati alla guida dell’evento dopo il grande successo del 2024. Tra le caratteristiche principali del Concertone c’è la gratuità: nessun biglietto, solo una grande partecipazione e l’attesa dei propri beniamini. Ma dove si terrà e a che ora?Concerto primo maggio 2025: orario e luogoPubblico in piazza per il Concerto (Getty Images).L’evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, avrà luogo in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma dalle ore 15 in poi. Sarà in diretta su Rai3 e Rai Italia, in streaming su Rai Play e in radio su Rai Radio2. Gli organizzatori si aspettano migliaia di persone da tutta Italia, come da tradizione. Lettera43.it - Concerto primo maggio 2025: a che ora inizia e dove si fa Leggi su Lettera43.it Tutto pronto al ritorno deldel. La manifestazione torna come di consueto e si prepara ad accogliere migliaia di partecipanti. A condurre saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama, confermati alla guida dell’evento dopo il grande successo del 2024. Tra le caratteristiche principali delne c’è la gratuità: nessun biglietto, solo una grande partecipazione e l’attesa dei propri beniamini. Masi terrà e a che ora?: orario e luogoPubblico in piazza per il(Getty Images).L’evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, avrà luogo in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma dalle ore 15 in poi. Sarà in diretta su Rai3 e Rai Italia, in streaming su Rai Play e in radio su Rai Radio2. Gli organizzatori si aspettano migliaia di persone da tutta Italia, come da tradizione.

