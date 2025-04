Inter Bayern Monaco Kompany recupera due giocatori ma non Neuer il punto sugli infortunati

Neuer ha provato più volte nel corso della sua carriera a rimettersi in forma all’ultimo minuto, ma questa volta non ci riuscirà“. Tramite un comunicato ufficiale, il Bayern Monaco ha reso noto che, esattamente come successo all’andata, Manuel Neuer non giocherà la sfida di Champions League contro l’Inter. Dopo che i nerazzurri hanno battuto i tedeschi all’Allianz Arena per 1-2, gli uomini di Kompany sono chiamati a rimontare il risultato al Meazza se vogliono qualificarsi per le semifinali del torneo.Se i bavaresi non potranno contare sul loro iconico portiere (il giovane Urbig sarà di nuovo titolare), questa volta torneranno invece a disposizione due calciatori di movimento: Aleksandar Pavlovic e Kingsley Coman, già scesi in campo nell’ultima gara di Bundesliga giocata contro il Borussia Dortmund che si è conclusa con un pareggio per 2-2. Ilfattoquotidiano.it - Inter-Bayern Monaco, Kompany recupera due giocatori ma non Neuer: il punto sugli infortunati Leggi su Ilfattoquotidiano.it ha provato più volte nel corso della sua carriera a rimettersi in forma all’ultimo minuto, ma questa volta non ci riuscirà“. Tramite un comunicato ufficiale, ilha reso noto che, esattamente come successo all’andata, Manuelnon giocherà la sfida di Champions League contro l’. Dopo che i nerazzurri hanno battuto i tedeschi all’Allianz Arena per 1-2, gli uomini disono chiamati a rimontare il risultato al Meazza se vogliono qualificarsi per le semifinali del torneo.Se i bavaresi non potranno contare sul loro iconico portiere (il giovane Urbig sarà di nuovo titolare), questa volta torneranno invece a disposizione due calciatori di movimento: Aleksandar Pavlovic e Kingsley Coman, già scesi in campo nell’ultima gara di Bundesliga giocata contro il Borussia Dortmund che si è conclusa con un pareggio per 2-2.

