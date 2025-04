Incidente spaventoso l’artista italiano morto così sotto gli occhi della moglie notizia terribile

Incidente stradale si è verificato nella giornata di sabato 12 aprile lungo la statale 231 di Santa Vittoria d'Alba, nel comune di Govone, in provincia di Cuneo. Secondo le prime ricostruzioni, un'automobile avrebbe invaso la corsia opposta, centrando frontalmente una moto su cui viaggiavano un uomo e una donna.La donna è stata trasportata in elisoccorso al CTO di Torino con fratture al bacino e alle caviglie. Le sue condizioni sono gravi ma non critiche, e si prevede un lungo percorso di recupero.A perdere la vita è stato il celebre art director e designer italiano Michele Migliarini, 56 anni, figura molto conosciuta nel panorama editoriale e creativo. A rendere nota la sua scomparsa è stato il giornalista Roberto Alessi, con un post su Instagram: "Una macchina ha invaso la corsia e lo ha preso frontalmente.

