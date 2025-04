Lanazione.it - Trofeo Denti, festa di sport a Prato: vince la coppa il Sesto Rugby

Leggi su Lanazione.it

, 14 aprile 2025 - E' ilad aggiudicarsi l'edizione 2025 delLuciano, organizzato anell'impianto di Coiano dal Gispi. Una vera e propriadellospalmata nell'arco di tutto il weekend appena trascorso, che ha visto in campo centinaia di giovani rugbisti fra Under 6, 8, 10 e 12. Alla fine are l'ambitaè stata la truppa del, grazie alla somma complessiva dei piazzamenti nelCambi (riservato ad Under 8 e 10) e nelVisintin (Under 12). Ricordiamo che invece l'Under 6 non era competitiva e ha visto affrontarsi Gispi, Frascati, Livorno, Modena, Firenze, Vasari Arezzo,, Milano, Highlanders Formigine. Passando ai risultati per categoria, si parte dall'Under 8 dove are è stato ilin finale davanti a Livorno.