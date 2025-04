Tirrenia inchiesta sui biglietti gratis 40 indagati

indagati nell'ambito di un nuovo filone dell'inchiesta della procura di Genova sulla Tirrenia-Compagnia italiana di navigazione, che ha portato al sequestro di 3 traghetti. La procura ipotizza il reato di corruzione: i funzionari avrebbero viaggiato a bordo delle navi della compagnia gratis con carte “gold” fornite dalla società. Tg24.sky.it - Tirrenia, inchiesta sui biglietti gratis: 40 indagati Leggi su Tg24.sky.it Una quarantina di persone, tra cui magistrati, appartenenti alle forze dell'ordine e funzionari di varie prefetture, sononell'ambito di un nuovo filone dell'della procura di Genova sulla-Compagnia italiana di navigazione, che ha portato al sequestro di 3 traghetti. La procura ipotizza il reato di corruzione: i funzionari avrebbero viaggiato a bordo delle navi della compagniacon carte “gold” fornite dalla società.

