Cinema in lutto addio all’attore preferito dai grandi registi

Personaggi Tv. La notizia della scomparsa del famoso attore ha colpito profondamente il mondo del. L'attore, noto per i suoi ruoli intensi e mai banali, è morto a Burbank, in California, all'età di 54 anni. La conferma è arrivata dall'amico e avvocato John Sloss, che non ha fornito dettagli sulle cause del decesso. Katt era un volto amato da moltidi culto degli anni '90 e 2000, grazie alla sua capacità di interpretare personaggi complessi e memorabili. Nicky Katt è morto,di "Insomnia" e de "Il cavaliere oscuro"Nicky Katt è morto a soli 54 anni.