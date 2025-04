Napoli dalla Spagna sicuri Tentativo per Orsolini in estate Sfida con un altro club di Serie A

Napoli punterà a Riccaro Orsolini per l’estate, secondo la versione online di AS, il club partenopeo sfiderà un’altra squadra di Serie A per acquistarlo Il Napoli ha messo gli occhi su Riccardo Orsolini, e l’estate 2025 si preannuncia bollente per il calciomercato azzurro. Secondo la versione online di AS, il club partenopeo è pronto a contendersi l’ala del Bologna con un’altra big di Serie A.Orsolini sta vivendo una stagione da capogiro, con numeri che parlano da soli, eppure la convocazione in Nazionale resta un sogno lontano. Tra gol, assist e una voglia di riscatto, il suo futuro è un rebus che fa già sognare i tifosi napoletani.Calciomercato Napoli, idea Orsolini: Sfida aperta al MilanRiccardo Orsolini è il nome che infiamma le discussioni di mercato. “Il Napoli lo segue con attenzione”, riporta AS, e non è difficile capire perché. Spazionapoli.it - Napoli, dalla Spagna sicuri: “Tentativo per Orsolini in estate!”. Sfida con un altro club di Serie A Leggi su Spazionapoli.it Ilpunterà a Riccaroper l’, secondo la versione online di AS, ilpartenopeo sfiderà un’altra squadra diA per acquistarlo Ilha messo gli occhi su Riccardo, e l’2025 si preannuncia bollente per il calciomercato azzurro. Secondo la versione online di AS, ilpartenopeo è pronto a contendersi l’ala del Bologna con un’altra big diA.sta vivendo una stagione da capogiro, con numeri che parlano da soli, eppure la convocazione in Nazionale resta un sogno lontano. Tra gol, assist e una voglia di riscatto, il suo futuro è un rebus che fa già sognare i tifosi napoletani.Calciomercato, ideaaperta al MilanRiccardoè il nome che infiamma le discussioni di mercato. “Illo segue con attenzione”, riporta AS, e non è difficile capire perché.

Napoli, dalla Spagna sicuri: “Tentativo per Orsolini in estate!”. Sfida con un altro club di Serie A. Napoli, la notizia gela i tifosi: riguarda Kvaratskhelia. Ne parlano su altre fonti

Scrive ultimecalcionapoli.it: Napoli: c’è il sì di Conte, dalla Spagna per 35mln - Napoli: c’è il sì di Conte ... La scorsa estate l’affare Marin non è stato sicuramente il migliore, ma in Liga ci sono diversi talenti che in questo momento si stanno mettendo in mostra e un tentativo ...

msn.com comunica: Napoli, riunione per Piantedosi con Algeria, Libia e Tunisia - È in corso presso la prefettura di Napoli una riunione organizzata dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi con gli omologhi Brahim ...

Si apprende da ilmattino.it: Napoli, estradato dalla Spagna Stanislao Marigliano: era latitante da 2 anni - La polizia spagnola ha consegnato ... sfuggì all'arresto per essere ritenuto autore del tentato omicidio di un pregiudicato, avvenuto a Napoli nell'ottobre 2023, fatto che avrebbe commesso ...